العربية تبث اعترافات خطيرة للبشير في (الأسرار الكبرى)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعرض قناة العربية، الجمعة، فيلماً وثائقياً بعنوان (الأسرار الكبرى.. جماعة الإخوان) الجزء الرابع، تكشف خلاله عن تسجيلات سرية ومشاهد، عن الرئيس المعزول عمر البشير وقيادات نظامه من رموز الإخوان. ويستعرض الوثائقي تفاصيل الانقلاب العسكري الذي قاده الرئيس المخلوع عمر البشير 1989م. ويظهر في الفيديو الاعلاني للوثائقي الجديد اعترافات للبشير بقيادته لإنقلاب 1989م برفقة بكري حسن صالح النائب الأول للرئيس المخلوع وبمساعدة ضابط المضلات محجوب عمر كجو. الوثائقي يعرض على شاشة العربية، الجمعة 28 اغسطس 2020م، في تمام الـ 11 والنصف مساء بتوقيت الخرطوم والثانية عشر والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

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