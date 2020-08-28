قيادي بتجمع المهنيين: حمدوك اول رئيس وزراء في التاريخ لابفلق لابجيب الحجار

قال الأستاذ حسن فاروق القيادي بتجمع المهنيين السودانيين فجر الجمعة بحسب ما نقلت عنه أخبار الخليج 365 (حمدوك منتظر يجي خواجة من بلده عشان ينبهو انه حماية مواطن الشرق من مسؤولياته .. يستحق يكون اول رئيس وزراء في التاريخ لابفلق لابجيب الحجار).

وأضاف فاروق على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك (تسقط تالت ،الثورة لسه نيه ،الحل في البل ،لم تسقط بعد).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)