إعلان سياسي بين قوى «الحرية والتغيير» و«الجبهة الثورية»

الجمعة 28 أغسطس 2020

وقعت قوى إعلان "الحرية والتغيير" (الحاضنة السياسية للحكومة السودانية) و"الجبهة الثورية" (التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية)، وهى جزء من تحالف قوى اعلان الحرية والتغيير، في جوبا اليوم الخميس، على إعلان سياسي، من أجل إصلاح التحالف الحاكم.



وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن القيادي في قوى "الحرية والتغيير" عمر الدقير، وقع الإعلان من جانب الحرية والتغيير، والدكتور الهادي إدريس رئيس "الجبهة الثورية" عن الجبهة.

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وقال إدريس إن التوقيع على الاتفاق السياسي يأتي استجابة لمتطلبات الانتقال، وضرورة إصلاح مسار الثورة ومسار الحرية والتغيير، مشيرا إلى أن الحرية والتغيير وصلت جوبا بعد استجابة لدعوة تقدمت بها الجبهة الثورية لإصلاح التحالف الحاكم.

وأضاف: "اتفقنا مع الحرية والتغيير على عقد مؤتمر تشارك فيه كل قوى الثورة عقب التوقيع على اتفاق السلام والعودة إلى الخرطوم"، مشيرا إلى أن الاتفاق أكد على مشاركة كل الأطراف في كل المراحل واللجان.

من جانبه، قال الدقير إن التوقيع على الإعلان السياسي يأتي في إطار إصلاح قوى إعلان "الحرية والتغيير"، مضيفا أن التحالف الحاكم يحتاج لإصلاح وتوسيع قاعدة المشاركة وجعله أكثر سرعة للاستجابة لمتطلبات الانتقال.