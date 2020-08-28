ابن زايد يوجه الملك عبدالله لتعنيف شقيقه الأمير علي ويجبره على حذف تغريدة!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تجمع عدد من النشطاء والإعلاميين الأردنيين أمام قصر العدل الأردني في احتشاد رمزي على أساس التباعد الاجتماعي، وذلك احتجاجاً على اعتقال رسام الكاريكاتير المعروف عماد حجاج، والذي تم اعتقاله على خلفية رسمة كاريكاتير انتقد فيها ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بعد تطبيعه العلاقات مع الكيان الإسرائيلي.

ولم تأخذ هذه الوقفة تركيز السلطات الأردنية الذي انصب على تغريدة الأمير علي بن الحسين الأخ غير الشقيق للملك الأردني، والتي هاجم فيها ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بشكل غير مباشر، خالقاً حالة من الجدل والفوضى على تويتر، عقب تغريدة معادة على صفحة الأمير بخصوص توجيه تساؤلات ناقدة مع صورة اعترضت عليها أبو ظبي بقسوة.

ونشر الأمير بتغريدته مقالا للمؤرخ البريطاني الشهير آفي شلايم يتهم الامارات بالخيانة ويشبه الاتفاق الاماراتي الاسرائيلي الامريكي الاخير بالعدوان الثلاثي.

وبحسب ما نقلته صحيفة “القدس العربي” عن مصادر مطلعة فإن الملك عبدالله أصدر أمراً ملكياً لشقيقه بشطب مشاركته للمقال من صفحة تويتر تماماً، بعدما شطبت الصورة التي ترافق النص.

الملك عبدالله الثاني اتخذ شخصياً المبادرة وأمر شقيقه الأمير بشطب التغريدة التي أثارت عاصفة من الجدل، تكريساً لقواعد سابقة تؤكد بأن الأردن لا يتعرض للقادة والزعماء.

ومن المرجح بحسب الصحيفة أن سلسلة اتصالات عاصفة جرت قبل شطب النص على تويتر، فقد أصر الأمير علي بن الحسين على أن مشاركته للمقال لا تعني تبنيه ولخمس ساعات تقريباً قاوم ضغوطاً لشطب النص وعلى أساس عدم مسئوليته أو مسئولية بلاده عن مقال لكاتب أجنبي.

وبحسب أوساط دبلوماسية كشفت بأن الجانب الإماراتي في الأردن أصر على إزالة تغريدة الأمير تماماً وليس تعديلها أو إعلان أنها لا تمثل موقف الأمير، ويصر الآن على توجيه اعتذار مع أن وجهة نظر الأمير عدم وجود مادة أو موضوع يعتذر عليه لا هو ولا حكومة بلاده.

ووجهت حكومة الأردن بشكل عاجل رسالتها التي تؤكد فيها عدم الإساءة للقادة والزعماء عبر المبادرة، وسرعة توقيف رسام الكاريكاتير حجاج، فيما أنهى التدخل الملكي المرجعي أزمة الأمير علي على تويتر بشكل سريع.

ويأتي ذلت بعيّد ساعات قام بها الذباب الإماراتي ببث تهديدات من كل الأصناف والأنواع، بما في ذلك وقف المساعدات والاستثمار وحتى التهديد بسحب السفير الإماراتي إضافة إلى طرد وفصل الأردنيين العاملين في الإمارات، إلا أنه لا يوجد ما يوحي بأن تلك التهديدات رسمية أو جدية، لكن النخب الأردنية تعاملت معها على أنها رسالة من الإمارات.

وعقب ما شهدته الأردن من رسم كاريكاتيري وموقف الأمير علي، فقد زاد تركيز السلطات الإماراتية على الأداء العام الإعلامي والسياسي في الأردن في التعاطي مع الشأن الإماراتي.