هجوم ناري من جمال ريان على”ضاحي خلفان”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هاجم الإعلامي والمذيع البارز بقناة الجزيرة جمال ريان، نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان المقرب من ابن زايد، بعد خروجه عبر إحدى الشاشات الإسرائيلية يتحدث عن العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، وطبيعة العلاقة بين الإمارات وتركيا وإسرائيل.

وقال “خلفان” خلال حديثه بالمقطع المتداول إن إسرائيل تريد أن يكون لها تواجد بالخليج وحضور، وتركيا تكون أن تكون بالاستعمار، ولكن إسرائيل تريد أن تكون بالاستثمار، فحينما تتحقق أهداف الاستثمار عند إسرائيل ستجد بأن من مصلحتها أن تكون علاقتها متينة بالعرب، وأن تتعامل معهم بكثير من القبول وليس الرفض”.

وتابع خلفان بأنه كلما كان هناك حلفاء صادقين سواء يهود أو أمريكان أو انجليز أو هنود، أي طرف يمكن أن يساعدك بالوقوف لا قدر الله بوجه هذه الحكومات التي لا تزال بعقليات الاحتلال وبعقليات الانتقام والحروب، يجب أن تقيم علاقات مع دولة كإسرائيل، ما المانع أن يكون هناك علاقات معها؟”.

وعلق جمال ريان على هذيان ضاحي خلفان بعد أن أرفق مقطع الفيديو الذي يوثق مقابلته في تغريدة له، وقال: “حارس فنادق الدعارة في دبي طالع ينظر في السياسة على تلفزيون إسرائيلي بينما اتصلت به أكثر من ٥٠ مرة للحديث عن قتلة المبحوح “عمل نفسه ميت “ثم عمل لي بلوك على تويتر”

وتابع:”والآن يفضل احتلال إسرائيل على احتلال تركيا ، هذا الرجل مهستر ، والله إسرائيل لتشحدكم الملح ، وما راح تطلع من #الخليج”.