قيس سعيد يستقبل الغنوشي في قصر قرطاج بشأن تشكيل الحكومة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بحث الرئيس التونسي، قيس سعيد، ورئيس مجلس النواب، راشد الغنوشي، مسألة تشكيل الحكومة.

وقال حساب الرئاسة التونسية على “فيسبوك” إن قيس سعيد استقبل رئيس مجلس نواب الشعب السيد راشد الغنوشي، اليوم الخميس، بقصر قرطاج وتناول اللقاء الوضع العام بالبلاد وبالخصوص المستجدات المتعلقة بمسار تكوين الحكومة”.

وذكّر رئيس الجمهورية بأن مسار تكوين الحكومة انطلق منذ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وطالت المدة دون التوصل إلى الاستقرار المنشود، وأضاف أنه حريص على احترام الدستور بقدر حرصه على خروج تونس من التردي الذي آلت إليه الأوضاع.

وفي تصريح عقب الجلسة، وصف السيد راشد الغنوشي هذا اللقاء بالمثمر معتبرا أن من شأنه أن يساهم في تطوير العلاقة بين مؤسسات الدولة بما يخدم استقرار البلاد.

وأوضح الغنوشي أنه تم التطرق إلى ما حدث من اضطراب في قائمة الوزراء، مضيفا أنه تم الحديث أيضا عن الأوضاع الدستورية وضرورة توسيع المشاورات، خاصة في ما يتعلق بتطوير القانون الانتخابي وتركيز المحكمة الدستورية، فضلا عن التطرق إلى عدد من المسائل الأخرى المرتبطة بعمل مجلس نواب الشعب وبالوضع الاقتصادي بالبلاد والوضع الصحي المتعلق بجائحة كورونا.

في سياق متصل، أكد رئيس الوزراء التونسي المكلف بتشكيل الحكومة، هشام المشيشي، التزامه بالإصغاء والتعامل والتفاعل مع كل الأحزاب والكتل البرلمانية والمنظمات الوطنية.

ونقل موقع “راديو موزاييك” عن المشيشي قوله إنه “سيتم إيجاد آلية للتواصل مع مختلف الأحزاب والكتل لإيصال مقترحاتها للحكومة وستكون هناك لقاءات دورية تفاعلية بخصوص مثلا القرارات الكبرى”.