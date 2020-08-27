بيان من إثيوبيا يكشف معلومات خطيرة توصلت إليها المخابرات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدرت إثيوبيا، مساء اليوم الخميس، بيانا كشفت فيه معلومات خطيرة توصلت إليها أجهزة الأمن والمخابرات.

نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن جهاز الأمن والمعلومات الوطني قوله إنه ساعد مؤخرا في إنقاذ الأمن القومي الإثيوبي، من خلال إحباط هجمات إرهابية مخططة، ووقف تدفق الأسلحة غير المشروع.

وأوضح جهاز الأمن والمخابرات الوطني في بيان رسمي أنه تمكن من إلقاء القبض على ما يصل عدده إلى 33 إرهابيا.

وأشار إلى أن 16 منهم كانوا تابعين لحركة الشباب الصومالية، و17 آخرين كانوا تابعين لتنظيم “داعش” الإرهابي.

ولفت الجهاز الأمني الإثيوبي إلى أنه تم القبض عليهم وبحوزتهم متفجرات ووثائق أخرى في السنة المالية الإثيوبية المنتهية في 7 يوليو/ تموز.

وأضاف البيان أن جهاز الأمن ضبط بحوزتهم أيضا 499 بندقية كلاشينكوف و237 مسدسا و11 قنبلة يدوية و8 رشاشات و401 رصاصة متنوعة.

وأشار جهاز الأمن والمخابرات الوطني إلى أن “حركة الشباب” و”داعش” أصدرتا مؤخرًا شريط فيديو يهدد بشن هجوم إرهابي على إثيوبيا.

وأضاف بقوله “جهاز الأمن يعمل على مدار الساعة، لإحباط هذه الهجمات المخطط لها”.