وفد وزاري رفيع الى كسلا للوقوف على الأوضاع

وجه د. عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء بسفر وفد وزاري رفيع المستوى الى ولاية كسلا لتقديم واجب العزاء في ضحايا الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة كسلا وللوقوف على الأوضاع هناك.

وكان د. عبدالله حمدوك قد تلقى الخميس تقريراً إضافياً من السلطات الأمنية بعد تلقيه أمس الأول تقريرا اوليا بخصوص الأحداث المؤسفة التي شهدتها المدينة وسقط على إثرها عدد من الضحايا.

وحدد التقرير عدد القوة الموجودة هناك حالياً وأشار الى أنها تحتاج لتعزيزات عاجلة بسبب تطورات الأحداث ووجود تفلتات صاحبت مسيرة انطلقت اليوم كانت مقررة منذ الأمس وأكد أن السلطات بكسلا كانت على علم بالمسيرة السلمية ومساراتها المحددة والمعلن عنها الخميس، ولكنها انحرفت عن مساراتها

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وكشف التقرير أن الغرفة المركزية المكونة لمراقبة الأوضاع توصلت لمعلومات أولية عن المتسببين في الأحداث الدامية حيث أُلقي القبض على شخصين مسلحين وخمسة أشخاص نهبوا ممتلكات خلال التوترات التي حدثت في السوق. وأفادت التقارير أن شخصين على الأقل لقوا مصرعهم بسبب الأحداث والتفلتات.

يذكر ان رئيس الوزراء قد وجه السلطات الأمنية في وقت سابق بتعزيز الوجود الأمني والشرطي كما وجه بمواصلة الرصد الدقيق للأحداث وتقديم تقارير مستمرة عن مآلات الأحداث في مدينة كسلا.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )