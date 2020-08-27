والي الخرطوم يتفقد المناطق المتاثرة بفيضان النيل

وقف والي الخرطوم أيمن خالد نمر الخميس على المناطق المتأثرة بفيضان النيل برفقت مدير شرطة الولاية الفريق ياسر الكتيابي ومدير عام وزارة البنى التحتية والمواصلات حاتم أبو قرون ومدير الدفاع المدني ومدير هيئة الطرق والجسور وشملت الجولة منطقة المقرن بالخرطوم بحضور لجان التغيير والخدمات ولجان المقاومة حيث تقوم شرطة الدفاع المدني بعمل الردميات لايقاف تدفق المياه وشفطها من داخل نفق جسر الفتيحاب جهة المقرن كما تفقد الوالي وفق ( سونا) قرية ام عوينة بالريف الجنوبي بحضور المدير التنفيذي لمحلية امدرمان ولجان المقاومة ولجان التغيير والخدمات. ووجه بارسال تعزيزات عاجلة لمنطقة ام عوينة تشمل آليات وجوالات للردميات وعبارات للمرور ورش المنطقة بالمبيد وحصر المتضررين. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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