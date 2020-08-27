والي جنوب دارفور يستجيب لمطالب معتصمي محلية برأم

إستجاب والي جنوب دارفور موسي مهدي لمطالب معتصمي محلية برام الذين ظلوا في الإعتصام لـ(10)أيام، وأكد الوالي في كلمته للمعتصمين بحضور لجنة أمن الولاية إن حكومته إستجابت لكل المطالب التي تقدم بها المعتصمين ببرام وهي مطالب مشروعة وفي مقدمتها وابور الكهرباء إلى جانب خدمات الصحة، التعليم، المياه والطرق مشيرا وفق ( سونا) إلى أن ما يلي الولاية من مطالب سيتم تنفيذها فورا عقب وصول الاتيام الفنية لمحلية برام لعمل الدراسة المتعلقة بالخدمات اما بخصوص المطالب التي لها شأن بالمركز لفت الوالي إلي أنه سيعمل على مخاطبة الحكومة المركزية للإيفاء بها في أقرب وقت ممكن. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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