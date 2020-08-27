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الخميس 27 أغسطس 2020
قال الدكتور ضيو مطوك عضو لجنة الوساطة فى مفاوضات السلام السودانية من جنوب السودان، إن ثلاث لجان تقوم بمراجعة وتنقيح وصياغة ملفات القضايا السياسية، والترتيبات الأمنية لمسار دارفور، وملف القضايا السياسية للمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق).
وواصل وفدا الحكومة والحركات المسلحة في "الجبهة الثورية"، اجتماعاتهما صباح اليوم الخميس، بمقر المفاوضات في جوبا، بحضور فريق لجنة الوساطة من جنوب السودان.
وأوضح عضو لجنة الوساطة الجنوبية أنه سيتم التوقيع على الملفات الثلاثة، مساء اليوم في جوبا، ومن المقرر توقيع اتفاق السلام بالأحرف الأولى غدا /الجمعة/.
كانت هذه تفاصيل خبر لجان لمراجعة ملفات السلام الخاصة بمسار دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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