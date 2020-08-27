"الصحة" تعلن آخر التطورات والمستجدات بشأن فيروس كورونا القاتل

الخميس 27 أغسطس 2020

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 37 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة، فيما تم شفاء 37 حالة.



وأوضحت وزارة الصحة، في بيان اليوم الخميس، عن التقرير الوبائي ليومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 28 إصابة في الخرطوم، و9 اصابات في ولايتي النيل الأبيض والشمالية، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 721 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

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وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس فى السودان إلى 13 ألفا و45 حالة، بينها 823 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 6594 شخصا.

وشددت وزارة الصحة على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.