عاجل.. وزير الصحة بجنوب السودان: مصر دولة صديقة ونثمن المساعدات المقدمة

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الخميس 27 أغسطس 2020
مجلس الوزراء المصري
نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، إنفوجرافًا أوضح من خلاله أنه فى إطار افتتاح المركز الطبي المصري الجديد في جوبا -عاصمة جنوب السودان- أغسطس 2020، أشادت وزيرة الصحة بجنوب السودان بأوجه التعاون المختلفة بين البلدين، وخاصة في مجال الصحة، ومن أبرزها الدعم الطبي لجنوب السودان في مكافحة فيروس C، وفيروس B، وجائحة كوفيد-19.
وقالت وزيرة الصحة بجنوب السودان "مصر دولة صديقة وعلينا أن نعزز العلاقات الطيبة بين البلدين نظرا لما تبذله مصر من جهود تعاونيه كثيرة فى مجال الرعاية الصحية ومنها تطوير الموارد البشرية وتوفير الادوية أثناء جائحة كورونا "، مضيفه أن دولة جنوب السودان تثمن المساعدات المصرية المقدمة لها .
وكان المركز قد نشر انفوجراف سلط من خلاله الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدما ملحوظا في مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول في مستوى التعليم 2020.
وأوضح الإنفوجراف أن مصر الثالثة عربيا والـ 42 عالميا على مستوى التعليم وفقا تصنيف لوكالة US News 2020 .
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