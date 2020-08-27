شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت المذيعه وخبيرة التجميل تريزا شاكر اقتحامها لعالم الغناء في خطوة أشارت الى انها تأخرت كثيرا نافية تخوفها من الفشل وقالت تريزا، انها قادرة على التوفيق بين عملها كمقدمة برامج وخبيرة تجميل ومطربة رافضة تصنيفها ضمن (القونات). من جهة اخرى أشارت بحسب صحيفة السوداني الى تعاونها مع عدد من الشعراء والملحنين على راسهم عمر الشاعر مؤكدة أن البومها الاول سيحتوي على أغنيات مسموعه لعدد من عمالقة الفن.

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كانت هذه تفاصيل خبر تستعد لإطلاق البومها الغنائي الأول… تريزا شاكر تقتحم عالم الغناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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