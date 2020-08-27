إنخفاض طفيف في أسعار السكر واستقرار في بعض السلع الاستهلاكية

الخليج 365 :

شهدت الأسواق انخفاضا طفيفاً في أسعار السكر والبن ،فيما تباينت أسعار البضائع من متجر لآخر . وبحسب جولة لـ(كوش نيوز)، صباح اليوم الخميس فقد انخفض ‘سعر جوال السكر زنه (50)كيلو إلى (4600) بدلا عن(5000)جنيها. ووصل سعر رطل البن (270)جنيها بدلا عن(300)،في الوقت الذي وصل فيه سعر جركانة زيت الفول (5000)بدلا عن(4900).استقرت بعض السلع المتمثلة في ” الصلصة بسعر(1300)للكرتونة والشعيرية بسعر(1000)جنيه والمكرونة بسعر(1000) حيث قال البائع محمد بسوق الحاج يوسف أن الاسعار تتباين من يوم لاخر، وأشار إلى أن المحل يبيع بعض السلع بالأسعار القديمة لعدم تأثرها بالزيادات حتي الآن، مؤكداُ أن هنالك إقبال كبير من قبل المواطن حيث وصفه بعدم تأثره بتلك الزيادات. من جانبه قال التاجر عمر علي أن السبب في اختلاف التسعيرة للصنف الواحد من متجر لآخر يعود إلى التجار نفسهم لانهم يضعون إلى جانب فائض الأرباح، قيمة الترحيل وأكد صعوبة السيطرة على الأسعار بسبب سياسة التحرير الاقتصادي.