مفاجأة داوية في أسعار السيارات بالسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت جولة بأسواق السيارات بالخرطوم وبحري وأمدرمان عن ارتفاع كبير في الأسعار. وقال عدد من العاملين بـ (كرين) بحري ودلالة الصحافة أن أسعار الدولار وصعوده الأخير أثرت بشكل كبير على الأسواق مع ضبابية كبيرة في شروط الاستيراد. وقال صاحب محل سيارات لـ (الانتباهة أون لاين) أن أنواع السيارات المعروضة للبيع تناقص بصورة كبيرة، بعد أن أحجم معظم البائعين عن العروض المقدمة طمعاً في زيادة جديدة. وقال التاجر: (هناك سيارات عليها طلب كبير وتعتبر من أكثر الأنواع بيعاً وشراء، لكن أسعارها قفزت إلى مستويات غير مسبوقة بصورة مفاجئة). وقدم التاجر عروضاً لأنواع عدد من السيارات تم عرضها وبيعها خلال الأيام الماضية، حيث أكد أن سعر السيارة توسان موديل 2011م وصل إلى 2 مليون وخمسمائة ألف جنيه، سانتافي 2017م 4 مليون جنيه، آكسنت دبدوب مليون وخمسمائة ألف جنيه، آكسنت مضلع موديل 2014م مليون وستمائة ألف جنيه، بوكس دبل قبين موديل 2016م 6 مليون ومائتي ألف جنيه، أتوس موديل 2001م 900 ألف جنيه، آي تن موديل 2015م مليون وستمائة ألف جنيه، كيلك موديل 2002م مليون وستمائة ألف جنيه، أمجاد موديل 2004م مليون ومائتي ألف جنيه.