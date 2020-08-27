حقيقة ضبط (20) مليون دولار بعمارة الذهب الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : نفى مصدر موثوق بعمارة الذهب الخرطوم للسوداني الدولية ما تناقلته اخبار الوسائط فيما يخص القبض علي 8 من كبار تجار العملة بمجمع الذهب وبحوزتهم 8 مليون دولار و40 مليار جنيه سوداني خلال الحملة التفتيشية التي أجرتها السلطات صباح أمس الاربعاء وإستمرت حتى الساعة 2 ظهرا . وقال المصدر ان ما حدث هو ان 9 شباب يعملون في تصنيع الذهب في الخارج وكل ما يحملونه قد لا يفوق ألفين (2،000) دولار وهي ما تبقي من سفرهم ( بواقي سفر)، وكل ما اطلق من أخبار مجرد إشاعة مغرضة وحتى العملة السودانية ليست مشكلة في سوق الذهب وقال ان هؤلاء الشباب لا يتداولون العملة او يقومون ببيعها وشرائها، وتوقع ان تشطب المحكمة البلاغ.

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