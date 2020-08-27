عاجل: بالفيديو متظاهرون يغلقون كبري سوبا بشكل تام مطالبين برحيل حكومة حمدوك

أغلق متظاهرون ينتمون إلى (تنسيقية لجان المقاومة المستقلة) عصر اليوم الخميس كبري سوبا شرق بالعاصمة السودانية الخرطوم، بشكل تام مطالبين برحيل حكومة حمدوك.

واظهر مقطع فيديو وفق صحيفة السوداني نشرته تنسيقية المقاومة المستقلة، على صفحتها بفيسبوك، وضع ترس ترابي من أكوام من الأنقاض واشعال النيران على اطارات السيارات، وسط هتافات مناهضة للحكومة.

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كما شهدت المعمورة شارع الستين شرقي الخرطوم، احتجاجات مماثلة، قام المحتجون باغلاق طرق رئيسية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )