أغلق متظاهرون ينتمون إلى (تنسيقية لجان المقاومة المستقلة) عصر اليوم الخميس كبري سوبا شرق بالعاصمة السودانية الخرطوم، بشكل تام مطالبين برحيل حكومة حمدوك.
واظهر مقطع فيديو وفق صحيفة السوداني نشرته تنسيقية المقاومة المستقلة، على صفحتها بفيسبوك، وضع ترس ترابي من أكوام من الأنقاض واشعال النيران على اطارات السيارات، وسط هتافات مناهضة للحكومة.
كما شهدت المعمورة شارع الستين شرقي الخرطوم، احتجاجات مماثلة، قام المحتجون باغلاق طرق رئيسية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: بالفيديو متظاهرون يغلقون كبري سوبا بشكل تام مطالبين برحيل حكومة حمدوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.