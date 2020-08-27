عاجل | لجنة الفيضانات بوزارة الري: لا نتوقع انحساراً لمناسيب النيل خلال الستة أيام المقبلة

عاجل | لجنة الفيضانات بوزارة الري: لا نتوقع أن يكون هنالك انحسار لمناسيب النيل في بعض المناطق خلال الستة أيام المقبلة وفق صحيفة السوداني الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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