مكتب ترك يكشف محاولة اغتياله

كشف مكتب الناظر محمد الأمين ترك، تفاصيل محاولة اغتياله. وقال مكتبه وفق صحيفة (السوداني) ان الناظر ترك تعرض لعملية قنص مقصود بغرض اغتياله وإن القناصة اصابت سيارته من الخلف وادت لتهشيمها، مبيناً ان الناظر كان يتواجد داخل العربة لحظة القنص أثناء مروره بسوق النسوان بكسلا ظهر اليوم، وقال ان ترك بخير ونقل الى منزله وهو بصحة جيدة الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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