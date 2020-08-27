الرئيسية/اقتصاد/ عاجل: إضراب تجار عمارة الذهب بالخرطوم، احتجاجا على مداهمات الشرطة أمس اقتصاد منذ 32 دقيقة 0 عاجل: إضراب تجار عمارة الذهب بالخرطوم، احتجاجا على مداهمات الشرطة أمس وفق صحيفة السوداني الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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