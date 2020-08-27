معتصمو أم بدة: (الا يجينا الوالي)

اشترطت لجان مقاومة ام بدة بمحلية أم بدة بولاية الخرطوم التى تواصل اعتصامها لليوم الثالث على التوالي برئاسة المحلية حضور والي الولاية شخصيا لتسليمه مذكرتهم المطلبية بعد رفضهم تسليم المذكرة المطلبية لمدير مكتب الوالي . وأكد عضو اللجنة المنظمة للاعتصام محمد إسماعيل وفق (سونا ) استمرار لجان مقاومة ام بدة في اعتصامها المطلبي برئاسة المحلية الى ان يحضر الوالي لتسلم مذكرتهم المطلبية مؤكدا بعدم التراجع حتى تتحقق مطالبهم المشروعة واضاف إسماعيل أن الاعتصام مدعوم من المواطنين الذين قدموا لهم المساعدات من طعام ومياه شرب. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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