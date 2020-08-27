شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
وصف وكيل وزارة الري والموارد المائية ضو البيت عبد الرحمن منظومة الري بمشروع الجزيرةبـ”القديمة” ويعود عمرها الي مائة عام.
وقال ل”الجريدة”لكن وزارة الري تقوم بصيانة دورية ، للابواب في المواجر والترع ، وكشف ضو البيت عن خطة لاحلال كامل للمنظومة القديمة ، مبينا ان الوزارة تقوم بعملية صيانة مستمرة في كل المواسم لاصلاح البوابات ، وصيانتها وتركيب بوابات جدبدة .
وشكا ضو البيت من تعديات وسرقات لبوابات الترع ، واستدرك قائلا لكن ادارة الري تقوم بمعالجة الاشكالات بالصيانة واستبدال البوابات ، بالاضافة لانشاء ثلاثة نيابات بجانب تكوين شرطة لحماية البوابات وقنوات الري بالمشروع ،واضاف نسير في عمليات الصيانة ونعمل لتنفيذ عملية الاحلال و كشف عن وجود دراسة متكامل لعملية الاحلال الكامل.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل وزارة الري والموارد المائية: منظومة الري بمشروع الجزيرة قديمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.