شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انفرط الأمن وبشكل واسع بمدينة كسلا وهجمت مجموعات متفلته على سوق المدينة وقامت بعمليات سلب ونهب كما شهدت المدينة عمليات اطلاق نار.

وتشهد كسلا حالة انفلات امني منذ اعلان وصول الوالي صالح عمار كما تم اعلان حظر التجوال.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد اعلان وصول الوالي صالح عمار.. اعمال سلب ونهب لسوق كسلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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