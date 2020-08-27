القضارف تدشن حملة لإصحاح البيئة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: دشن والي القضارف د. سليمان علي محمد موسى بمجمع حسن سلو للخضر والفاكهة بالسوق العمومي حملة الإصحاح البيئي ونواقل الأمراض التي تنظمها اللجنة الدائمة لنظافة السوق العمومي وترقية السلوك بالقضارف. وأكد والي القضارف أن هذه المرحلة هي مرحلة للبناء والتعمير وقال إن انطلاقة الحملة اليوم تعتبر ضربة بداية لتحسين وترقية البنى التحتية بالولاية ورعاية كاملة لأمر صحة البيئية وتغيير السلوك والظواهر السالبة، مشيرًا لحزمة من السياسات الجديدة فيما يختص بمعاش الناس ودعا إلى تضافر الجهود وتكامل الأدوار لتحقيق الاستقرار والرفاهية لإنسان الولاية. وأكد مدير الوحدة الإدارية بالسوق العمومي الأستاذ معاوية عبد المجيد حرص البلدية على مواصلة الحملات وتسخير كافة الامكانات لإنجاحها.

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