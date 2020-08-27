التامين الصحي: المرحلة القادمة تقديم الخدمة الطبية في جميع المراكز

تفقد المدير العام لهيئة التامين الصحي ولاية الخرطوم د. محمد الحاج حمد سير العمل بإدارات التامين الصحي بالمحليات السبع. وإستمع لتقرير تفصيلي من مدراء المحليات و الموظفين في مختلف الأقسام عن طبيعة العمل والمعوقات التي تقف في طريق تنفيذ البرامج ،
وعن الخطط والبرامج المراد تنفيذها في الفترة المقبلة اكد الحاج حمد وفق صحيفة أخر لحظة أن من أولويات المرحلة القادمة إستئناف تقديم الخدمة الطبية في جميع المراكز والمستشفيات والإهتمام بتقديم خدمه ذات جودة عالية للمواطن. وإستئناف الخدمة في كل الأقسام ،
وتسهيل إجراءات المشتركين ، وجدد العاملون حرصهم علي إستمرار العمل والتدافع من أجل خدمة المشتركين ، وتسهيل وتجويد الخدمات والتعاون والتنسيق من أجل إعادة دولاب العمل بصوره كاملة
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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