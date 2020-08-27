الرئيسية/أخبار/ شاهد بالفيديو: كسلا اليوم الخميس … تجدد أعمال العنف في وسط المدينة أخبار منذ ساعة واحدة 0 تجددت اعمال العنف في وسط مدينة كسلا اليوم الخميس، بحسب ما اوردته العربية السودان الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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