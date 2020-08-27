الرئيسية/أخبار/ شاهد بالفيديو …طريق “الخرطوم ود مدني” يتحول لجزء من النيل الأزرق أخبار منذ 15 دقيقة 0 شاهد بالفيديو … الطريق القومي “الخرطوم ود مدني” يتحول لجزء من النيل الأزرق ، بحسب ما اوردته الحدث السوداني. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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