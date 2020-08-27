الأفريقية تبحث أمكانية الأستفادة من فول الصويا كمورد جديد لرفد الاقتصاد السوداني

واكد رئيس مجلس ادارة الشركة الزراعية الافريقية د وجدي ميرغني ان المساحات المزروعه من فول الصويا في السودان بلغت لهذا الموسم 2020 -2021 حوالي 126.87 مليون هكتار بجملة انتاج 370 مليون طن ومتوسط انتاجية 2.92 طن للهكتار، حيث احتلت البرازيل المرتبة الأولي من حيث المساحة المزروعة و الانتاج والانتاجية بحجم يقدر 84.000 الف طن بينما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة من حيث الإنتاجية.فيما احتلت الصين المرتبة الاولي كاكبر مستورد للفول الصويا حيث بلغ حجم استيرادها 99.000الف طن.

ولفت وجدي الي ان هناك زيادة مضطردة في مؤشرات الاسعار العالمية لفول لصويا نتيجة للطلب العالمي المتزايد.

واشار ان الأسعار العالمية الراهنة في حدود 480 الى 450 دولار للطن.

زراعة فول الصويا بمشروع الجزيرة :

واكدا وجدي ان زراعة فول الصويا بمشروع الجزيرة بدات بصورة منتظمة في موسم 2018-2019م

حيث بلغت المساحة في موسم 2018 الى 2019 677 هكتار بانتاجية 6,5 جوال للفدان بمتوسط 1.4 طن للفدان

وفي موسم 2019 الى 2020 بلغت المسحة 901 هكتار بانتاج 12.4 جوال للفدان ومتوسط 1.5 طن للفدان

وتبلغ تكلفة الفدان للموسم 2020 -2021 حوالي 14120 جنيه وسيحقق ارباح 8630 جنيه للفدان اي ما يساوي 37 في المائة.

موضحا ان العمليات الفلاحية للصويا بمشروع الجزيرة تمت لموسم 2020-202 باختيار مواقع الزراعة حسب المحددات الفنية بجانب تنفيذ التحضيرات الاولية والثانوية حسب التوصية البحثية تمت غربلة وتعفير التقاوى مع استخدام 25 كيلو للفدان واضافة سماد داب مع التحضيرات الاولية بواقع واحد جوال للفدان وتم تطبيق مبيدات الحشائش بعد الزراعة بمبيد استومب بمعدل لتر الى لتر ونصف للفدان حسب كثافة الحشائش المتوقعة في المنطقة المعنية.

انتاجية المحصول بمشروع الجزيرة من واقع التجربة وحسب التوصية البحثية بان مواعيد الزراعة التي تحقق انتاجية عالية هي من 15الى 30 يونيو ، ولما كان عملياً ان مياه الري لا تصل لكل المواقع لتتم الزراعة حسب ما ورد في المواعيد الموصى بها مبينا ان ذلك ادي الى تقليل الانتاجية حيث تتم الزراعة متاخرة.

وكشف وجدي ان المساحات التي تم ريها في 30 يونيو 2018 الى 2019 الى 2019-2020 انتجت 1.1 الى 1.26 من ( 2.62ـ 3 طن) هكتار وهي التي تمت زراعتها في او قبل 30 يونيو متخطية الانتاجية العالمية ( (2.4 طن للهكتار

ولضمان النجاح لزراعة للمحصول بمشروع الجزيرة يقول يجب ان يتم تحضير الارض وتوفير المدخلات واعداد التقاوي مبكراً

بـخلاف المشاريع الزراعية الاخرى حيث تقوم آليات الشركة الافريقية واليات المشروع المعني وربما اليات مستاجرة من قبل ادارة المشاريع تقوم بالتحضيرات الاولية والثانوية والمزارع غير مسئول عن سداد قيمتها في الوقت الراهن ولا يقوم الا بالكديب فقط بينما في مشروع الجزيرة يقوم المزارع بدفع قيمة التكلفة ولكل العمليات من ماله الخاص لمحصولي القطن والصويا مما يستوجب سداد قيمة التحضيرات والسلفيات الزراعية من قبل الشركة الافريقية وهذه من شانها زيادة مساحة الشركة بمشروع الجزيرة وتنفيذ التحضيرات الاولية والثانوية في وقتها وبالتالي رفع الانتاج.

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استخدمات فول الصويا:

يستخدم فول الصويا في حليب الصويا ومشتقاته من الصويا الصفراء، وصناعة الخبز بعد طحن البذور الجافة وخلطها مع دقيق القمح وإنتاج زيت الطعام وأعلاف الحيوان بجانب عمل بدائل اللحوم كبديل للبروتين الحيواني (البيرجر كمثال )

يستخدم طحين الصويا كمادة غذائية مالئة في الأغذية وتدخل في بعض الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل كما انه يستخدم كمصدر للوقود تلجأ إليه بعض الدول وتستخدمه بعض الشركات بديلاً عن البتروكيماويات

لفول الصويا فوائد صحية من بيها الوقاية من السرطان وزيادة الوزن الصحي. وتعزيز صحة القلب وتعزيز الهضم وتخفيف اعراض سن اليأس وتحسين الدورة الدموية وتحسين صحة العظام وتخفيف اضطرابات النوم

خطة ثلاثية:

يشير وجدي ميرغني الي انه يمكن تطبيق خطة ثلاثية في القطاع المروي بزراعة 60 الف فدان في موسم 2021-2022 و (130) الف فدان في موسم 2022-2023 ، و(300) الف فدان في موسم 2023-2024.

وتطبيق الخطة الثلاثية المقترحة يكون ادخلت الصويا ضمن الصادرات الزراعية ويمكن بنهاية المدة تحقيق عائد صادر في حدود 200 مليون دولار.

يمكن التوسع في المساحات المزروعة وزيادة الانتاجية باستهداف انتاج 2 مليون طن تبدأ بـ 500 ألف طن وتتدرج حتى تصل 2 مليون طن وكذلك عمل قيمة مضافة للمحصول

توصيات ومطلوبات:

شدد علي السماح باستيراد التقاوي وكل المدخلات (مخصب التقاوي.)

وإقرار سياسة تمويل واضحة (قيام محفظة للبنك الصناعي) وتحديد سعر تركيزي وتشجيع البنوك للتمويل بجانب حملات توعيد وترويج للمحصول خاصة الجانب التسميدي للمحصول اضافة الي تشجيع المزارعين للتصنيع الأولي للألبان والدقيق للغذاء

صحيفة أول النهار