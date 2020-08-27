ولاية كسلا.. تأزُّم الأوضاع واجتماع اللجنة الأمنية لمناقشة الحلول

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف مصدر رفيع بحكومة ولاية كسلا، عن تأزُّم الأوضاع بالولاية إثر تحرُّك مسيرة مناوئة لتعيين الوالي صالح عمار، مما أسفر عن اشتباك بين المؤيِّدين والرافضين وحدوث بعض التفلتات الأمنية، وحدوث حريق لعدد من المراكز التجارية بالسوق.

وأكد المصدر في تصريح خاص لـ(السوداني)، عن تدخل قوات الشرطة لفض الاشتباك وتفريق المتظاهرين عبر إطلاق أعيرة نارية في الهواء، ونوه إلى أن اللجنة الأمنية الآن تعقد اجتماعاً برئاسة شرطة الولاية للوصول إلى حلول تحقن دماء الطرفين.