مطالبة الحكومة باحترام معايير حقوق الانسان في عمل لجنة التمكين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حث الخبير المستقل لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ، الحكومة على كفالة إحترام المعايير الدولية لحقوق الانسان خلال مختلف مراحل عمل لجنة إزالة التمكين ووضع الاطار اللازم لعملية تدقيق تتقيد بحقوق الإنسان تجنباً لاساءة استعمالها سياسياً وضمان وصول المتضررين من قرارات اللجنة إلى العدالة .

وقال الخبير المستقل في تقرير له عن حالة اوضاع حقوق الانسان ، أن أن الوثيقة الدستورية لاتنص على إنشاء لجنة سياسية لتفكيك النظام وإنما مفوضية مستقلة لمكافحة الفساد.

وأعرب عن مخاوفه أن تتحول قرارات لجنة التفكيك الى عملية عزل سياسي من شأنه تقويض فرص المصالحة بدلاً من تعزيز حقوق الانسان وسيادة القانون.

وأشار الخبير الى معلومات وردت إليه أكدت أن لجنة الاستئناف الخاصة بقرارات لجنة ازالة التمكين ، تلقت 82 شكوى طعناً على قراراتها ، ومازالت الأطراف المتضررة من قراراتها تنتظر الحصول على معلومات بشأن نتيجة طعونها .

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