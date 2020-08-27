الصحة: تسجيل (37) حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل (37) حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا و(4) وفيات و(37) حالة تعافي. ليرتفع إجمالي حالات الإصابة بالفايروس منذ بدء الجائحة إلى (13045) متضمنة (823) وفاة و(6594) حالة تعافي. وذلك بحسب التقرير الوبائي ليومي الاثنين 24 اغسطس والثلاثاء 25 اغسطس 2020م. وسجلت ولاية الخرطوم (28) إصابة جديدة، النيل الأبيض (5)، الشمالية (4).

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