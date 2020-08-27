المريخ يحسم مصير “ريشموند” خلال ساعات ويمنحه خيارين

تفيد متابعات مصادر ان مجلس إدارة المريخ قد وضع خيارين على طاولة اللاعب الغاني ريشموند، الأول منحه إذناً للسفر إلى بلاده لمدة عشرة أيام يعود بعدها لمواصلة مشواره مع الفريق.. والثاني الوصول إلى اتفاق لإنهاء عقده بالتراضي حال أصر اللاعب على طلب فسخ العقد.

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وينتظر أن يتم عقد اجتماع آخر مع ريشموند خلال الساعات القادمة لحسم أمره بشكل نهائي، وتأتي الخطوة المفاجئة التى أقدم عليها المجلس وفقاً للمصادر عن وجود أزمة بين لاعب الفريق ريشموند ومجلس الإدارة وخصوصاً سودكال، حيث تأكد رسمياً أن ريشموند يفكر بجدية في فسخ تعاقده مع النادي والعودة إلى بلاده بشكل نهائي بسبب المعاملة السيئة التي يجدها، هذا وقد منح نادي المريخ إذناً للاعبه الغاني انطوي ريشموند بالسفر إلى بلاده غانا بعد تعليق النشاط من قبل اتحاد الكرة وتوقف تدريبات الفريق.

وبحسب صحيفة الصيحة، فإن اجتماع المجلس ناقش طلب اللاعب بالسماح له بالسفر إلى بلاده، ووافق أعضاء المجلس على سفره لمدة تتراوح بين 10 إلى 14 يوماً، ويتوقع أن يجري المكتب التنفيذي خلال الساعات المقبلة ترتيبات حجز تذاكر السفر للاعب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)