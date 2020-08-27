محمد محمود يغادر قناة الهلال

???????????????????????????????????? أعلن المذيع محمد محمود مغادرته لقناة الهلال وطلب الدعاء له بمشوار إعلامي جديد. موضحاً بحسب صحيفة السوداني، (بعد واحدة من أهم وأجمل تجاربي الإعلامية على هذه القناة الفتية (قناة الهلال الفضائية ) والتي أثبتت وجودها بقوة بين رصيفاتها أتمنى دعواتكم لي بمشوار إعلامي جديد وزاهر). الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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