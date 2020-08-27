تستعد لاطلاق البومها الغنائي الأول… تريزا شاكر تقتحم عالم الغناء

كشفت المذيعه وخبيرة التجميل تريزا شاكر اقتحامها لعالم الغناء في خطوة أشارت الى انها تأخرت كثيرا نافية تخوفها من الفشل وقالت تريزا، انها قادرة على التوفيق بين عملها كمقدمة برامج وخبيرة تجميل ومطربة رافضة تصنيفها ضمن (القونات).

من جهة اخرى أشارت بحسب صحيفة السوداني الى تعاونها مع عدد من الشعراء والملحنين على راسهم عمر الشاعر مؤكدة أن البومها الاول سيحتوي على أغنيات مسموعه لعدد من عمالقة الفن.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)