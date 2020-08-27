عائشة الجبل: عربيتي جابت لي الحسد…وماقاعدة اغني غنا (مغارز)

تعتبر من الفنانات اللائي ذاع صيتهن مؤخرا عبر نوعية معينة من الأغنيات التي ضج بها المشهد الفني، وأصبحت المطلب الأول للاغلبية من اصحاب المناسبات لتصبح أكثر شهرة لما تقدمه، فنانة بسيطة ومتواضعة،مؤكدة علي عدم حملها حقدا لاحد مايدل على نقائها ،عفوية وصريحة بدون زيف او تملق، أصبحت مؤخرا حديث الناس ووسائل الإعلام المختلفة بسبب ما تعرضت له من تحرش في احدى حفلاتها الأمر الذي جعل الكثيرين يدافعون عنها مستنكرين ما حدث معها ودعمها بان تكون اقوى،بجانب إثارتها الجدل بسبب سيارتها الجديدة (نيسان باترول) باهظة الثمن التي اقتنتها مؤخرا لتتضارب الأحاديث ما بين أنه تم أهداؤها لها وشراؤها من حر مالها ،بجانب تفاصيل اخرى من حياتها الفنية،(كوكتيل) في حوار مطول طرحنا فيه كثير من الأسئلة الساخنة وكانت اجاباتها حاضرة..نتابع ماذا قالت.

*بداية….خلال فترة وجيزة فرضتي نفسك على المشهد الفني وجذبت الانظار نحوك؟

لم افرض نفسي إنما اغنياتي هي التي فرضت نفسها ولكن سلطت الأضواء على شخصي بكثرة مؤخرا.

*اشتهرت باغنيات المغارز؟

ابدا..هذا غير صحيح..هل سمع شخص أنني اسيء لشخص ما في اغنياتي،انا فقط اغني عن نفسي (وما عندي عداوة مع زول انا زولة عندي أسرة محترمة واولاد عايزة احافظ عليهم ).

*لكن هناك اغنيات (مغارز) بينك والفنانة مروة الدولية؟

إذا ثبت أنني رددت أغنيات فيها إساءة لاي شخص يجب أن يحاكمني اتحاد المهن الموسيقية فورا.

*قال رئيس اتحاد المهن الموسيقية الفنان عبدالقادر سالم بأنك لاتملكين بطاقة من الاتحاد تؤكد انتماءك له؟

هذا صحيح لا املك بطاقة من اتحاد المهن لكنني سأقوم باجراءاتها قريبا ،في الماضي كنت متخوفة ولكن الآن جادة في استخراجها وأعلم بان د.عبدالقادر سالم الذي يقود الاتحاد شخص داعم لكل الشباب يمد لهم يد العون والمساعدة ولا يبخل عليهم في سبيل تقديم النصح والمساندة.

*هل واثقة من صوتك؟

نعم واثقة جدا بان صوتي جميل.

*ضجت الاسافير ووسائل الإعلام العالمية والمحلية بسبب حادثة التحرش التي تعرضت لها..ماذا حدث بالتفصيل؟

كنت احي حفلا لبعض الأصدقاء بمنطقة الجديد الثورة وجمع الحفل أشخاصا كثيرين من ولايات وقرى مختلفة وكان حفلاً جميلاً لكن بعد نهاية الحفل وأثناء خروجنا لحق بي عدد من الأشخاص وحدث ما شاهده الجميع في الفيديو ليلحق بنا أهل المناسبة لإنقاذنا من هؤلاء الاشخاص غير المحترمين وليس لديهم نخوة الرجل السوداني الأصيل الذي يحترم المرأة ويحميها، وأمثال هؤلاء (ربنا يكفينا شرهم)

*ظهرتي في الفيديو وانت تدافعين عن نفسك بقوة؟

نعم..كان لا بد من أن افعل ذلك دافعت عن نفسي بالضرب وكل ما أملك من قوة.

*هل شعرتي بالخوف فقررتي الاستعانة بالبودي قارد؟

ليس خوفا ولكن كان لا بد من تلك الخطوة لأنه في المستقبل يمكن أن يحدث أكثر من ذلك وقد تتعرض روحي لخطر اكبر من أشخاص لا أعلم ما تخبئه نواياهم السيئة نحوي.

*سيارتك الجديدة..هل جلبت لك الحسد؟

(العربية دي جابت لي الحسد من اقرب الأقربين وكأنني اول فنانة امتلك سيارة جديدة والأمر لا يستحق كل هذه الضجة))

*هل قمتي بشرائها ام أنها هدية؟

لا تعليق.

*هل لديك عداوات؟

(الله اعلم بالنوايا…عن نفسي ماعندي عداوة مع شخص انا زولة نيتي بيضاء وأي حاسد أحسن ينضف قلبه الدنيا ما معروفة)

*لديك طفلان وانفصلتي…هل زيجات الفنانين يكتب الفشل لاغلبها؟

ليس كل الزيجات ولكن في نهاية الأمر كل شيء قسمة ونصيب.

*هل ستخوضين تجربة زواج اخرى؟

لا تعليق.

Advertisements

*علاقتك بالمطبخ؟

ممتازة جدا اطبخ بنفسي ولا اعتمد على الاكل الجاهز إلا عند الضرورة مثلا أن يكون لدي شغل كثير.

*من دعمك في بداياتك؟

وجدت الدعم من امي وأبوي وكثير من المعارف والأصدقاء الطيبين اتمنى ألا اخذلهم بان ارفع راسهم بتطوير تجربتي الفنية ليقتخروا بي.

*فسر البعض حديثك في حوار سابق عن جيل الالفينات بان قصدك كان انك من مواليد الالفينات؟

لقد فسر كلامي بطريقة خطأ لم اقصد ذلك ،عبركم اكررها للجميع انا مواليد العام ١٩٩٤

*علاقتك بالسوشيال ميديا؟

ماعندي علاقة بيها عشان ما اعكر مزاجي .

*اذا الهجوم الذي يشن عليك في وسائل التواصل لا تتابعيه؟

فقط اسمع به من الناس بان هناك (ردم) حاصل ولكنني لا أركز فيه كثيرا لأنني اكبر من ذلك بكثير والشهرة متاعب.

*هل هذا تكبر وافتراء؟

ابداً ..الافتراء ليس من طبعي أنا شخصية بسيطة وطيبة اسعى لاسعاد نفسي والآخرين.

*انتشرت مؤخرا صور لك بـ(لوك) مختلف وجميل…ما سر التألق؟

فقط تغيير وانا احب ان اظهر بشكل أفضل وأجمل واحلى بدون ابتزال لان مظهر الفنان امر مهم جدا.

*هل تتقبلين النقد؟

اتقبله وبصدر رحب للتجويد ولكن لا أقبل التجريح والاساءة لشخصي.

*علاقتك مع الفنانات؟

علاقتي مع الجميع مبنية على المودة والاحترام لا أكثر.

*علاقتك بالفنانة حنان بلوبلو؟

لدي معزة خاصة جدا مع الفنانة حنان بلوبلو التي اعتبرها اختي الكبيرة استمع لتوجيهها ونصحها فهي فنانة كبيرة قدمت الكثير للساحة واخذت بيد الكثيرين وتحب الخير للجميع.

*ماهو جديدك من الاغنيات؟

لدي مجموعة من الأعمال الجديدة للشاعر حسين ابوكروك وامجد حمزة وإخلاص التوم واحمد كوستي،اتمنى ان اتعامل مع كبار الشعراء والملحنين مقبل الأيام..

*رسالة اخيرة؟

رسالتي للاشخاص الذين (يردموني) ويوجهون لي الاساءات دون وجه حق والافضل أن يصلح كل شخص نفسه لان الكمال لله وحده بدلا من تتبع الآخرين وتلفيق الاكاذيب، اقول لهم اتقوا الله في أعراض الناس وما لاتقبله في اختك او زوجتك لاتقبله علي الآخرين ولاننسى (كما تدين تدان).

حوار: محاسن احمد عبدالله

صحيفة السوداني