مطوك يدعو وسائل الإعلام لحضور التوقيع على الاتفاقيات مساء اليوم

قدم عضو لجنة الوساطة لمفاوضات السلام بين الحكومة والجبهة الثورية، د. ضيو مطوك، الدعوة لكل وسائل الإعلام لحضور التوقيع على الاتفاقيات مساء اليوم عند الساعة السابعة مساء بفندق بيراميد في العاصمة جوبا تمهيدا للاحتفال يوم غد الجمعة.
وأوضح مطوك بحسب (سونا)، بانهم يعملون الآن مع ٣ لجان لمراجعة الأوراق وهي، لجنة مراجعة ورقة البروتوكول السياسي لمسار دارفور، ولجنة مراجعة الترتيبات الأمنية لمسار دارفور، ولجنة مراجعة البروتوكول السياسي للمنطقتين.
الجدير بالذكر أن الوساطة حددت يوم ٢٨ من الشهر الجاري موعداً للتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية بكل فصائلها.
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