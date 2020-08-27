وزارة الصحة توافق للخرطوم الوطني

وافقت وزارة الصحة ولاية الخرطوم على عقد الجمعية الانتخابية لنادي الخرطوم الوطني التي تم تعليقها من قبل لجنة الانتخابات بالنادي في 22 مارس الماضي بعد انتشار فايروس كورونا.

وقال مصادر موثوقة تناقلت الخبر أمس أن الخرطوم الوطني سلم اتحاد الكرة أمس الخطاب الصادر من الجهات الصحية بالولاية والذي وافق على قيام الجمعية وفق شروط صحية مشددة، وينتظر مجلس الخرطوم الوطني اكتمال بقية الأعضاء بعد فوز الرئيس ونوابه الأربعة ومقعد المرأة بالتزكية، وسلمت وزارة الصحة مع الخطاب المطلوبات الصحية لإقامة الجمعية العمومية.

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وبحسب صحيفة الصيحة، كانت اللجنة القانونية للاتحاد، أكدت في تعميم الأسبوع الماضي أنها ستوافق على إقامة أي جمعية انتخابية لنادٍ أو اتحاد يحصل على موافقة من الجهات الصحية بالولاية المعنية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)