مصادر تكشف تفاصيل جريمة منظمة لتهريب الذهب عبر النساء

كشف مصدر عن تفاصيل جريمة منظمة تديرها شبكات من التجار من خلال تسفير النساء بالذهب المشغول وفقاً للمسموح به (150) جراماً.

وطبقاً لدراسة حديثة، بلغت كميات الذهب المشغول التي تم حصرها في طائرة واحدة بحوزة (60) سيدة (10.5) كيلو جرام طبقاً للكمية المسموحة.

وأعلن مدير الصالات والتارمك بإدارة جمارك مطار الخرطوم العميد شرطة حقوقي عبد الرحمن بدوي عبيد لـمصادر عن تدوين أكثر من (2) ألف إعلان حجز لعمليات تهريب ذهب في العام عبر الأحذية والمناطق الحساسة والحقائب، تمكنت قوات الجمارك من ضبطها، فيما يتم تدوين (90) إعلان حجز شهرياً لكميات ذهب، وحوالي (15) ضبطية في الطائرة الواحدة.

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وقال عبيد بحسب صحيفة الصيحة، إن سفر النساء عبر المطار تراوح بين (3-4) مرات في الشهر للهند ومن الفئات العمرية كافة. وقال إن السفر بالذهب المشغول من قبل النساء وفقاً للوزن المحدد ينهك الاقتصاد السوداني لكونه يسهم في إخراج (150) جراماً في كل مرة، بخلاف الكميات التي تخفيها في بعض المرات ويتم حجزها على إثرها، وأضاف بأنه خلال 2018-2019م كانت قمة نشاط تهريب الذهب بواسطة النساء.

وفيما يتعلق بالكميات الكبيرة التي يمكن أن تسافر بها النساء في رحلة واحدة، قال “نحن كجمارك عندنا فيهو مشكلة، لأنه أقل من المسموح وفقاً للضوابط التي وضعتها الدولة للتعامل مع الذهب”، لكنه عاد وأضاف بأن إجمالي الذهب في كل طائرة مقارنة بمتوسط الرحلات في اليوم (حوالي 40 طائرة مغادرة) يجعل كميات الذهب في حدود المسموح رقماً فلكياً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)