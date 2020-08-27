لينا يعقوب تشكو معاناتها من منتحل شخصيتها في فيس بوك

نشرت الاعلامية لينا يعقوب بوستا شكت خلاله من منتحل شخصيتها في فيس بوك والذي ظل ينشر أخباراً باسمها مما أدخلها في مشاكل عديدة. وكانت لينا قد أغلقت صفحة منتحل شخصيتها أكثر من مرة لكنه كان يعود في كل مرة لتصميم صفحة جديدة، هذا وقد وجد منشور لينا بحسب صحيفة السوداني، تضامناً واسعاً من أصدقائها. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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