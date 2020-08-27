انتهى عهد الخديوي بلا رجعة (2).. بقلم قسم خالد

الخليج 365:

و… عهد الخديوي ولى وراح بحمد الله شهد العديد من الخروقات التي لا تشبه الهلال ابدا ،كان اخرها اداء محامي المجلس الذي ترافع نيابة الهلال امام المحكام الدولية في قضية الزعفورى ، هذا المحامي للاسف الشديد انكر ان يكون الزعفوري سبق له الاشراف على تدريب الهلال ، وكل اهل الهلال يعلمون علم اليقين ان الهلال تعاقد مع الزعفوري كمدرب احمال يحمل العديد من الشهادات من ضمنها شهادة التدريب وعندما تمت الاطاحة بالبرازيلي فارياس بات مساعدا لمحمد الطيب (مورينهو) وبعد ان اطيح بمورينهو بات هو المدير الفني للفريق ، هذه المعلومة الكل يشهد بها الا مجلس ادارة نادي الهلال ومحاميه ، سعى هذا المحامي ان يتلاعب بالقانون على حساب سمعة الهلال الكبيرة فانكر ان يكون الزعفوري قد تولى الاشراف الفني لفريق كرة القدم بنادي الهلال ، فما كان من وكيله الا ان مد المحكمة المؤقرة باشرطة فيديو تتضمن ظهور الزعفوري في دكة بدلاء الهلال كمدير فني اضافة للمؤتمرات الصحافية عقب المباريات ، وكان ان اصدرت المحكمة قرارها لمصلحة الزعفوري بوجوبية ان يدفع الهلال مبلغ (25) الف وخمسمائة دولار كمستحقات له ، وحددت المحكمة تاريخ السادس عشر من سبتمبر المقبل موعدا نهائيا لتسديدها والا سيتعرض الهلال لعقوبة الحرمان من التسجيلات لفترتين مقبلتين ، ولكن اعلام الخديوي المضلل ادعى ان الهلال كسب استئنافه ضد قرار المحكمة ، وهو تضليل متعمد كان سيتضرر منه الهلال حال تصديقه من قبل الجماهير حتى خرج علينا وكيل الزعفوري موضحا الحقائق .

دعكم من الزعفوري ، فالخديوي للاسف الشديد افرغ النادي من موارد دخله تماما ، وقطع الطريق امام اي مجلس مقبل للاستفادة من موارده حينما قام بتاجير دكاكين الهلال لمدة خمس سنوات جديدة ، وشييد دكاكين اخرى في النادي ومن الناحية الشمالية الغربية للملعب الرديف ، كل هذه المورد بحسب العقودات التي ابرمها تجعل من المجلس الجديد يديه مغلولة الي عنقه فيما يتعلق بامر الموراد الهلالية ، ويكفي دليلا على ذلك اعترافه الجهير عبر قناته بانه شييد تلك الدكاكيين وقام بايجارها ، وسيشييد العديد من الدكاكيين ويقوم بايجارها باعتباره رئيسا للهلال ، نعم هكذا بكل بساطة .

والمجلس الجديد ان كان عبر التطبيع او مجلسا منتخبا عليه في المقام الاول مراجعة تلك العقودات والسعي لايجاد اي ثغرة قانونية ينفذ من خلالها لالغائها او الوصول مع المؤجرين على صيغة جديدة تضمن حقوق الهلال ، وحتى لا يظلم المؤجرين ايضا لانهم سددوا لصاحب القوة المالية الضاربة (الكذوبة) امولا طائلة .

كما قلت بالامس فان لجنة التطبيع التي سيعلن عنها خلال الاسبوع المقبل تنتظرها مهام صعبة للغاية من ضمن تلك الصعاب هي ضرورة توفير (مليون) دولار على الاقل لتسديد حقوق اللاعبين والمدربين الاجانب التي خلفها عهد الخديوي البائد حتى لا يتضرر الهلال بالايقاف ، او الحرمان من التسجيلات ، لان الاتحاد الدولى لا يتساهل ابدا فيما يتعلق بحقوق اللاعبين او المدربين .

ومن ضمن المهام الكبيرة التي تنتظر لجنة التطبيع ايضا السعي لرتق النسيج الاجتماعي الذي خلفه الخديوي والذي بات الهلال بفضله منطقة طاردة لمحبيه ، ثم تاتي العضوية من ضمن تلك المهام الصعبة والتي سترفد خزينة النادي باموال طائلة لاسيما ان العديد من التنظيمات بصدد الدخول في المعترك الانتخابي بعد انتهاء اجل لجنة التطبيع .

نواصل .

اخيرا اخيرا ..!

تعالوا نقرا معا هذا الخبر : أشارت مصادر ذات ثقة الي ان هناك جهات عليا ونافذة تعمل علي عدول أشرف الكاردينال عن الإعتذار الذي تقدم به الي رئيس الإتحاد العام البروف كمال شداد ومن ثم قبول التكليف برئاسة لجنة التطبيع وتشير نفس المصادر ان تواجده خارج السودان كان العائق الوحيد وان من يسعون لإثناءه عن قراره ستنجح مساعيهم نسبة للعلاقة الطيبة والكبيرة مما يعزز موقفهم خاصة وإنهم كانوا طيله الفترة الماضية بعيدين كل البعد عن الاحداث الجارية بالهلال … انتهي الخبر وتعليقا عليه اسأل من هم هولاء النافذين ؟ وهل دولة البشير لا زالت قائمة ؟ وهل الهلال بات لعبة في يد الرجل ؟ في البداية رفض الاستمرار ، تدخلت الاستشارية اكثر من ثلاث مرات رفض الرجاءات ، ثم عاد بقدميه وطلب التطبيع ، قبل ان يسلم الرجل الاتحاد خطاب اعذاره عن قبول التكليف ، والسؤال ان وافق الرجل نزولا لرغبة هولاء (النافذين) هل سيوافق الاتحاد بعد ان حسم امره واختار رئيس لجنة التطبيع ؟ مجرد سؤال .

اخيرا جدا ..!

هاتفني صديقي وقال لي الان غادر الخديوي كما تسميه فماذا انتم فاعلون ؟ وهل تعتقد ان من ياتي خليفة للرجل قادر ان يسير نشاط هذا النادي الذي يحتاج شهريا لما يقارب الـ(20) مليار ؟؟ قلت له الهلال لم يكون يوما مرهونا لفرد ، غادر البابا الدينا وظل الهلال هو الهلال ، غادر الحكيم ، غادر الارباب ، كل هولاء الرجال الذين دفعوا دفع من لا يخشى الفقر ، حزنا لمغادرتهم ، لكن الهلال ظل هو الهلال ، وحتى عندما جاء الخديوي لم نكن مقتنعين به لانه بلا تاريخ ، والان غادر هو الاخر وسيظل الهلال هو الهلال .

اذهبواف انتم الطلقاء