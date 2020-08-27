ظهور مختلف للفنان وليد زاكي الدين

الخليج 365 : يقوم الفنان وليد زاكي الدين بنشاط مكثف هذه الأيام عقب ظهوره الأخير على قناة النيل الأزرق حيث شارك في عدد من الحفلات الخاصة خلال الايام الماضية في مؤشر جيد لعودته القوية إلى ساحات الغناء. وكان زاكي الدين قد طرح مؤخرا أغنية ( عليك بغير ) وهي من كلمات محمد آدم أحمد وألحان بلال عبد الله، وأكد حرصه بحسب صحيفة الدار، على الظهور بشكل مختلف في قادم الأيام.

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