(17) قائمة في حب الهلال.. بقلم محمد عبدالماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

· لا اريد ان ادخل في (جب) الصراعات الهلالية التى تدور الآن حول من يحكم الهلال؟.. .وهذا ليس ترفعا او بعدا عن الشر – وإنما هذا ايمانا مني ان الصراع الدائر الآن بين التنظيمات والقوائم وإعلام الكاردينال والأعلام الذي يعارضه هو صراع (مصالح) خاصة.

· الهلال لا دخل له من قريب او بعيد بتلك الصراعات (الشخصية).

· اتحدث هنا عن الصراع (الاعلامي)…وليس صراع التنظيمات الذي يدور حول حكم الهلال وان كان الصراع الاعلامي من صنع التنظيمات.

· الصراع الاعلامي في الهلال الآن صراع (جيوب) – وعندما يندرج الصراع نحو تلك الهاوية يفتقد للمهنية والأخلاق ويصبح (الدافع) فيه هو الذي يدفع اكثر.

· دافعه من يدفع.

· تبدّل (المواقف) وتلونها بحسب القيمة المالية – لا يعنينا كثيرا – لذلك من يتحدثون عن مصالح الهلال الآن يتحدثون عن مصالحهم الخاصة.

· والغطاء طبعا هو مصلحة الهلال ..واسم الهلال.

· هذا الحديث ليس مطلقا – لكل قاعدة استثناء – وان كنت اعلم ان ما يحدث الآن في الهلال هو (الاستثناء) وليس (القاعدة).

· القاعدة هي حب الهلال والعمل من اجله ..والتضحية له بالغالي والنفيس…والاستثناء هو البحث عن المصلحة الخاصة.

· مع هذه (المقدمة) لا نستطيع ان نتجاوز ما يحدث في الهلال دون ان ندخل الى ذلك (الخبوب والطين)…لا بد لنا من المرور بما يحدث في الهلال الآن.

· الذي نقوله – ونشهد به ويثبت عظمة الهلال ان رئيس نادي الهلال (السابق) اشرف الكاردينال ظن انه عندما يعلن عن رحيله من الهلال في قناة الهلال سوف يتوقف حال الهلال وستقف الدنيا عليه.

· الظاهر الآن ان الكاردينال بعد ان اعلن عن رحيله – رحب الجميع بذلك ..الغالبية العظمى في الهلال رحبت برحيله ..حتى انه عندما اعلن عن عودته عبر لجنة تطبيع وجد ذلك (غضب) عارم من جمهور الهلال الذي لا يهمه شيء غير مصلحة الهلال.

· رحيل الكاردينال جعل اكثر من (17) قائمة من اكثر من 17 تنظيما في الهلال تقدم قوائمها لحكم الهلال في الفترة المقبلة…وهذه محمدة يجب ان تجعلنا نفخر بالهلال ونسعد به.

· هل تعلموا ان الصراع الذي يدور الآن والذي يبلغ مداه الآن صراع من اجل حكم الهلال لمدة (3) اشهر فقط.

· كل هذه التنظيمات وكل هذه الاسماء تتصارع من اجل حكم الهلال لمدة 3 اشهر وعبر لجنة تطبيع.

· حتى الكاردينال هام وغالبه الحنين بعد انتهاء فترته ووافق على العودة من جديد على رأس لجنة تطبيع لإدارة الهلال في المرحلة المقبلة.

· لقد ظهر للناس عظمة الهلال ، وسر ذلك (العشق) الكبير له ، من خلال هذا التنافس الذي ظهر في الساحة الآن.

· مع هذا لا نستطيع ان ننكر الجوانب السلبية والإعلامية التى افرزها ذلك الصراع ، وشوهت صورته.

· الغريب في الامر ان الكاردينال نفسه بعد ان انتهت فترته وأعلن رحيله دخل في ذلك الصراع وأصبح طرفا فيه .

· لا ادري لماذا يصارع الكاردينال الآن طالما اختار الرحيل? ، ولماذا يحاول اعلامه ان يشوه كل الاسماء التى يمكن ان تحل بدلا عنه في الهلال؟.

· بما ان الكاردينال قرر التوقف في هذه النقطة كان الاجدى منه ان يبتعد كليا من الساحة وان يمنح الفرصة لغيره بدلا من ان يكون (خميرة عكننة) في الهلال ليعيد سيرة صلاح ادريس معه ..والتى كان الكاردينال يرفضها.

· اننا نقول للكاردينال اغنية محمود عبدالعزيز (بعد الفراق) …ليته يستمع اليها ويتعلم منها فهي تمثّل رسالة الهلال له : (بعد الفراق ما عدت تاني تهمنا..إيه الحصل تكتب جواب..مضمونه انت تذمنا…ما قلت في ساعة الوداع…ما في أمل ح يلمنا…اخترت إنت طريق طويل…سكتنا ما زي سكتك).

· الهلال ما بقيف على زول.

· والهلال ما بنتظر ليه احد.

· لا الكاردينال …لا غيرو.

· كان يمكن ان يكتسب الكاردينال المزيد من الاحترام لو قرر الابتعاد عن الهلال ومنع اعلامه من تشويه صورة الاخرين ومن النيل منهم بتلك الصورة غير الكريمة.

· لا اريد في هذه المساحة ان اتحدث عن تاريخ الكاردينال في الهلال وعن فترته سلبا او ايجابا …يمكن للناس ان يختلفوا في فترة الكاردينال في الهلال بين الفشل والنجاح.

· غير اني اتحدث عن (الازمات) و (العقوبات) التى خلفها الكاردينال وهي الآن تشكل الخطر الاكبر على الهلال في المستقبل القريب.

· كل (الاجانب) في الاجهزة الفنية وفي اللاعبين الذين مروا على الهلال في فترة الكاردينال لم يجن منهم الهلال غير الغرامات والعقوبات والأزمات.

· في فترة الكاردينال خصم من رصيد الهلال (6) نقاط ودفع الهلال غرامة 100 الف دولار للمدرب الفرنسي بسبب (رعونة) التعاقد معه.

· يعني ميتة وخراب ديار.

· بسبب هذه العقوبة فقد الهلال بطولته بواسطة المحكمة الرياضية بعد الـ 100 الف دولار.

· دفع الهلال غرامات كان يمكن ان تجعله في صدارة الاندية الافريقية والعربية لو انها صرفت في البنود (السليمة) التى كان يمكن ان ينتفع منها الهلال.

· لن نتحدث عن العقوبات السابقة ، ولكن نقول ان هناك اكثر من (غرامة) و(عقوبة) في انتظار الهلال.

· جمال سالم يطالب بأكثر من 290 الف دولار والزعفوري خفضت المحكمة الرياضية حقوقه التى اعطتها له الفيفا من 90 الف دولار الى 30 الف دولار سوف يخصم منها 20 الف دولار رسوم المحكمة الرياضية التى دفعها الهلال مسبقا ليبقى على الهلال (10) الف دولار وهذا يعني ان على الهلال من حقوق الزعفوري وجمال سالم (300) الف دولار.

· كذلك ينتظر الهلال حكم المحكمة الرياضية في مستحقات امبومبو الذي اشتكى للفيفا الى جانب مستحقات بولعويدات وشهاب بن فرج والتى يمكن ان تصل الى 200 الف دولار لتصل جملة المبلغ الى 500 الف دولار.

· مدرب الاحمال التونسي يطالب بـ (22) الف دولار كمرتبات للفترة الماضية ، ولا نعرف ماذا تخفي الايام من عقوبات خلفتها (فترة الكاردينال) في الهلال؟.

· قد تصل العقوبات والمستحقات التى يجب ان يدفعها الهلال الى 700 الف دولار.

· المضحك ان الكاردينال بعد هذه التركة الثقيلة التى خلفها يتحدث عن دعمه للهلال وللمجلس القادم.

· لا نريد من الكاردينال اكثر من ان يدفع هذه (الغرامات) و(العقوبات) التى كان هو السبب الرئيسي فيها.

· سوء الادارة وطيش التعاقدات ما ذنب الهلال فيه حتى يدفع تلك (الغرامات) بعد ان اصبح الهلال (زبون) دائم في محاكم الفيفا ولجانها في الفترة التى كان فيها اشرف الكاردينال رئيسا للهلال.

· نعود ونقول ان الجميل في الهلال هو ذلك التنافس الذي يشهده الهلال والصراعات والسباقات التى تدور حول حكم الهلال.

· طالما كان هناك تسابق وتنافس بهذه الصورة من اجل الهلال يبقى لا خوف على الهلال حتى لو كانت العقوبات التى تنتظر الهلال تصل قيمتها المادية الى مليار دولار.

· هذه الاسماء التى تتصارع من اجل الهلال قادرة على ان تعود بالهلال الى بر الامان بعد فترة (عقوبات) دائمة كان يتعرض لها الهلال في فترة الكاردينال.

· لم يستفيد الهلال من أي لاعب اجنبي تعاقد معه الهلال غير حوار في قناة الهلال وجرى حول الملعب ثم تأت من بعد ذلك العقوبات والغرامات على الهلال بسبب انهاء التعاقد معه.

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متاريس

· في كل الاحوال الفترة القادمة في الهلال سوف تكون افضل من فترة الكاردينال التى شهدت عدم استقرار فني وزعزعة ادارية ومحاكم من الداخل ومن الخارج.

· من الافضل للكاردينال ان يبعد من الصورة تماما.

· ظهور الكاردينال كمعارض سوف يخصم منه الكثير.

· صلاح ادريس بسبب معارضته فقد الكثير.

· الهلال عندو (كبار).. والعندو كبار لا خوف عليه.

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· ترس اخير : عيونك زي فسحة ميدان المولد الكبير.