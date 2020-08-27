حسرة شداد !!.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

▪️تحسر شداد على اعتذار الكاردينال عن مواصلة مشواره الرئاسي وقال إنه اتفق مع الرجل لتكون فترة التطبيع للتوافق ولم الشمل مع حل كافة المشكلات الماليه .

▪️حسرة شداد جاءت من باب حسن الظن بالكاردينال رغم ان كل الشواهد لا تؤدي لذلك .

▪️الكاردينال وطوال ست سنوات لم يلم الشمل ولم يسع لاي توافق هلالي فكيف ينجح خلال 3 اشهر ما فشل فيه خلال 6 سنوات (72 شهر) !!

▪️كافة الشواهد تقول إن الكاردينال لم يحترم تعهده لشداد بلم الشمل بدليل ان اول قرار اصدره بعد الجلوس مع شداد كان اشعال الازمه باعادة اصدار صحيفة الهلال لتشتم اهل الكيان باسوأ المفردات واحط العبارات .

▪️من يسب رموز الهلال باقلام نتنه ومداد الصرف الصحي لا يمكن ان يكون جاداً في وفاق .

▪️من ينتهك الاعراض و يتعرض للاسر وحتى النساء لا يسعى لوفاق بل يعمل على هد الكيان و تفتيت مكوناته .

▪️الرأي عندي ان تنظيمات الهلال انقدت شداد قبل الهلال وهي ترغم الكاردينال على التنحي والهروب .

▪️لو واصل الكاردينال لشهد الهلال اسوأ المعارك في تاريخه ، معارك تكسير العظام و تحطيم الكيان .

▪️الهلال كان مقبل على اسوأ عهد في تاريخه والكل كان سيحمل شداد المسئوليه .

???? قال بروف شداد إن لجنة التطبيع الهلاليه ستخلو من العناصر الخلافيه !!

▪️شداد سبق وان امن على رئاسة الكاردينال للتطبيع رغم ان الرجل كان محور الخلافات الهلاليه !!

▪️معيار البعد عن الخلافات لم يك حاضراً عند اختيار الكاردينال وظهر بعد اعتذار الرجل !!

▪️معيار البُعد عن الخلافات يعني ابعاد مخالفي الكاردينال بما يؤدي للجنة تطبيع من انصار كردنه .

▪️الحديث عن شخصيات بعيده عن الخلاف يعني استقدام عناصر من خارج البيت الازرق .

▪️ليس هناك هلالي لم يختلف مع الكاردينال فالكل هب لانقاذ الهلال مما يفعله الرجل من خراب ودمار .

▪️لم يقف مع كردنه الا اصحاب المصالح الخاصه .

▪️الالاف من شعب الهلال تحرك نحو الاتحاد رفضاً لعودة الكاردينال فهل تحرك شخص واحد مطالباً بالرجل الذي خرب ودمر الهلال !!

▪️الحقيقه المعلومه ان ثنائي الخلاوي وحدهما من دخل الاتحاد مطالباً بالكاردينال .

▪️اثنان فقط مقابل كل شعب الهلال !!

???? اطراف الصراع الهلالي يحركون الشارع الازرق ويملكون المال والاعلام وابعادهم عن المشهد ليس بالقرار الحكيم .

▪️وجود القوي الجماهيريه بامكانيتها الماليه وقدارتها الاعلاميه خارج التطبيع يفقدها السند المالي والاعلامي والجماهيري و يهدد استقرار فترة التطبيع .

▪️استقرار التطبيع يستلزم مشاركة كل المكونات (الفاعله) في التطبيع .

▪️الاسماء المغموره والنكرات الذين يودون حكم الهلال لن يفلحوا في غياب السند الجماهيري والدعم الاعلامي المحتكر لدي تنظيمات الهلال الكبري والائتلاف الذي قاد الحراك .

▪️سقوط الكاردينال وهروبه ثمرة جهد تنظيمات الهلال و الائتلاف وهي بكل تأكيد لن تسمح لوافدين بحصاد جهد 6 سنوات .

▪️كل من لم يناهض الكاردينال يمثل امتداد له .

▪️اي لجنه تبعد القوى الفاعله لا تُعد وفاقيه ، بل اقصائيه وعليها تحمل تبعات ذلك .

▪️الوفاقيه تستلزم تضمين كل التنظيمات الفاعله دون اقصاء .

▪️بالهلال 4 تنظيمات كبرى تقودها قامات معلومه (حكيم ، ارباب ، برير ، كوارتي)

▪️هؤلاء الاربعه فوضهم شعب الهلال عبر تحالفهم الائتلافي لتحديد مستقبل الهلال الاداري وتشكيل التطبيع .

▪️استقرار الهلال يستلزم اسناد الامر للاربعه الكبار او على الاقل استشارتهم .

▪️كبار الهلال الاعرف بمصلحته والاحرص عليها .