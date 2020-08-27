(الإمبراطور) يُحذر منتحل شخصيته في “فيسبوك”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حذر الفنان أحمد الصادق، متابعيه من التعامل مع الحسابات المزيفة التي تنتحل اسمه، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وخص أحمد بالتحذير حساباً معيناً قام بمشاركته على صفحته الرسمية، مظهراً غضبه من الحساب، مطالباً بالتبليغ عن صاحبه. وقال أحمد: اتلصفحة دي يا ريت صاحبها يقفلها أو ينشر بدون ما ينتحل شخصيتي وشكراً ليه على مجهوداته البعملها لكن أنا ما عندي بيها أي علاقة الصفحة دي. يذكر أن الحساب المزيف ظل ينشر بصورة مستمرة على اعتبار أنه أحمد الصادق، ويحدد لمتابعيه مواعيد حفلا جماهيرية ثم يعتذ رعنها، بجانب محاولاته لعمل حملات تبرعات باسم “الأمبراطور”.