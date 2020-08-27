كميات كبيرة من الذهب في حوزة الشرطة….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وضعت شرطة تامين التعدين يدها على كميات كبيرة من الذهب المهرب دون دفع عوائد جليلة بعدد من تفاتيش العبور واستردت مبالغ العوائد البالغ قيمتها (3) مليار و(205) مليون و(700) الف جنيه خلال (48) ساعة، وكشف مدير الامن وشئون الولايات بشرطة المعادن العميد شرطة د. أسامة عثمان ابتر لـ(المكتب الصحفي للشرطة) عن عمليات نوعية تنفذها ادارته لضبط المخالفات مشيرا الى ان هذه المخالفات تم توقيفها بتفتيشي الدامر وابو حمد وتم اتخاذ الاجراءات القانونية، وقال ان بعض المعدنين المخالفين حاولوا اخفاء انتاجهم للتهرب من دفع العوائد الا ان قواته المنتشره على (13) ولاية احكمت سيطرتها على المعابر المختلفة، وحث المعدنين بالالتزام بالقوانين التي تحكم عمليات التعدين.