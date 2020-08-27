دبابيس.. بقلم ود الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** بذمتكم يا اخوانا ده المريخ النادي الكبير…..لا انضباط لا نظام …شلليات وسط أعضاء المجلس …مجموعة سوداكال..ومجموعة الكندو ..مجموعة موانزا ومجموعة دار السلام ..مجموعة تجتمع وتتخذ قرارات ومجموعة تهدد بالاستقالة …مجموعة مع مدثر خيري ومجموعة ضد مدثر خيري …..ده المريخ يا اخوانا ..لا حول ولا قوة الا بالله

** اجتماع مجموعة الكندو هل هو اجتماع قانوني وقد شارك فيه خمسة أعضاء فقط وهل تستطيع المجموعة فرض قراراتها علي أرض الواقع

** مجموعة سوداكال هددت بتقديم استقالة جماعية لكن وضح أن الاستقالات جعجعة في الفاضي وقد أصدرت المجموعة بيانا أمس وقال البيان أن المجموعة في انتظار عودة الصادق مادبو من فرنسا لتقرر بشأن الاستقالات وقال السيد سوداكال أن قرارات مجموعة الكندو قرارات باطلة وغير قانونية وأن مدثر خيري لن يعود للمكتب التنفيذي ..

** كل قضية المريخ بقت في مدثر خيري وقد أصبح أشهر من حامد بريمة واسمه يتداول في المواقع وفي كل الصحف ورقية والكترونية يوميا

** هكذا يدار المريخ والجهات المسئولة تتفرج ..والاتحاد العام يؤكد شرعية مجلس إدارة النادي في وجود الصادق مادبو كواحد من الضباط الأربعة ومادبو دمو تقيل ما بستقيل

** واحد يدعي حيدر التوم يعمل في سلك المحاماة كما علمنا ..قال لا فض فوه أن مجلس المريخ يريد أن يضحي برئيسه سوداكال من أجل موظف …رئيسه ايه يا عم و سوداكال غير معترف به

** السلطات الصحية سمحت لنادي الخرطوم الوطني بعقد جمعية عمومية ونرجو أن تسمح للجنة طرح الثقة من مجلس الفشل المريخي بعقد جمعية عمومية للنادي للإطاحة بهذا المجلس

** المريخ كبير البلد مصيره معلق بشخص واحد اسمه الصادق مادبو

** لاحظت أن عضو مجلس الفشل علي ابشر شارك في اجتماع مجموعة الكندو وكان بصدد تقديم استقالة مع مجموعة سوداكال

** ما يحدث في المريخ يمكن أن نطلق عليه فوضي

** هاشم السوباط المرشح لرئاسة الهلال لم نسمع به من قبل ولا تاريخ له في الهلال ولن يصلح رئيس للنادي الكبير

** كبار الهلال.. طه علي البشير وعمر البكري ابو حراز والفريق سر الختم اعتذروا عن رئاسة لجنة التطبيع والصغار يلهثون لرئاسة اللجنة

** في تقديري الشخصي أن الشخص المناسب لرئاسة لجنة التطبيع الهلالية هو الأستاذ حسن عبدالقادر هلال بتاريخه وشخصيته وهو رجل غير خلافي

** د كمال شداد تحسر علي اعتذار الكاردينال عن رئاسة لجنة التطبيع الهلالية وقال شداد أن أكثر من ٢٠ تنظيم هلالي تقدم له بترشيحات للجنة التطبيع و متوقع أن يرتفع العدد الي ٢٥ ولن يختار شخصية خلافية لرئاسة اللجنة

** محمد عثمان الكوارتي لن يقبل بأقل من منصب السكرتير في مجلس الهلال القادم …هذا ما يقوله أنصاره

** أخونا صلاح نصر عضو التحالف المريخي كله اصرار علي أن الجمعية العمومية للمريخ التي اجازت النظام الأساسي الكارثة جمعية قانونية ….هو يا صلاح الجمعية التي جاءات بالمجلس نفسه هل كانت قانونية

** متي يعود النشاط الرياضي في بلادنا

** تدريبات المنتخب الوطني آخر انضباط ونظام وكل اللاعبين في قمة الحماس وقد تابعت تدريب اليوم الصباحي ونتمني أن تتواصل التدريبات بنفس الروح وان يلتفت الإعلام للمنتخب

** اتحاد الصحفيين سيطر عليه الإسلاميون واذنابهم طيلة ٣٠ عاما ولم نشهد انتخابات حره نظيفة والآن يريد أن يسيطر عليه الشيوعيون والبعثيون واذنابهم ..ونتوقع أن يمتد الصراع في الاتحاد الي نهاية الفترة الانتقالية

** دايما ما أستريح من ضجيج الحياة والمعاناة اليومية باحدي روائع فنان أفريقيا الأول والأخير محمد وردي وامس استرحت مع ( جميلة ومستحيلة) لشاعر الشعب محجوب شريف

** المقدمة الموسيقية لجميلة ومستحيلة تساوي كل أغنيات صغار الفنانين

** الأسد حسن حمد عاد للكتابة في صحيفة الصدي ….مبروك لقراء الصدي

** عيوني في الدمعات وحيلة ..اسمحيلة تشوف عيونك اسمحيلة

** آخر دبوس

** يا مادبو خليك عاقل وقدم استقالتك لتحترمك جماهير المريخ وتدخل التاريخ