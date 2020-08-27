تجار ومصدري الجلود يطالبون وزارة الصناعة بتعويضهم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف مصدري وتجار الجلود وزيت الفشودة والملوحة عن تضررهم من قرار وقف تصدير الجلود المتخذ من قبل وزارة الصناعة والتجارة مما سبب لهم اكبر خسارة كسودانيين بجانب الاجانب، وقالوا بحسب بيان صحفي ووفقاً لشركة “ادم عمر يعقوب” واحدة من، الشركات المتضررة؛ ان وقف التصدير تسبب في خسارة الجلود المشحونة في السيارات ، وأن كمية الشحنة في السيارة الواحدة لا يقل عن 7 الف جلد وفي المخازن جراء الامطار. وطالب البيان الجهات المختصة من فك حظر الجلود وتعويضهم عن ما لحق بهم من خسائر مادية ، واوضحوا أن الجلود لا تهرب بحسب ما اشار ا وكيل تجارة الجلود الفشودة عبدالله آدم علي عمر. واوضحوا بحسب صحيفة أول النهار، أنهم جاهزون لعائد الصادر ودفع رسوم الجمارك والضرائب والقيمة المضافة والزكاة وخدمات الولاية ورسوم الثروة الحيوانية لمصلحة الدولةومصلحة الشعب السوداني.