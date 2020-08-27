محافظ الجزيرة : قنوات الري (منتهية )

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أقر محافظ مشروع الجزيرة والمناقل د. عمر مرزوق بوجود مشكلة في نظام الري عازيا انهيار منظومة الري بالمشروع لغياب المفتش والخفراء والمتعاونين بالغيط

و قال مرزوق في تصريح لـ ( السوداني ) ان كافة القنوات (منتهية ) وناس الري مقتنعين بوجود مشكلة في نظام الري ، مؤكدا اتفاقهم مع وزارة الري للتعاون فيما بينهم لانقاذ ما يمكن انقاذه في العروة الصيفية الحالية والاستعداد للعروة الشتوية المقبلة ، مبينا ان الري لا يستطيع الصيانة ويعتمد علي شركات القطاع الخاص إضافة إلي عدم وجود مهندسين في الترع والقنوات ، كاشفا عن حدوث سرقات للابواب وتم فتح عدد 200 بلاغ وعمل نيابات ، وبرر السرقات بغياب الخفراء لحراسة القناطر ، لافتا للأثر الكبير لعدم وجود المفتش والمتعاونين علي عمليات الري. معلنا عن سعيهم لاستجلاب كراكات جديدة لإحياء الهندسة الزراعية بالمشروع .

وفي السياق شكا رئيس مجلس إدارة المشروع د.صديق عبد الهادي في الجولة الميدانية التي نفذها أمس على القسمين الأوسط والجنوبي بالمشروع من انهيار 85% من شبكة الري بالمشروع.

وأعلن في تصريحات صحافية أن برامجه الإصلاحي يتخذ ثلاث مراحل تبدأ بايقاف التدهور في المشروع بعد انهيار البنيات التحتية لشبكة الري والتركيز على الإنتاج والتحول للصناعات التحويلية لخلق القيمة المضافة وتعظيم قيمة المحصولات.