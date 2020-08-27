القبض على (8) من كبار تجار العملة ضمن شبكة تعمل لرفع الدولار لـ(300) جنيه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت مصادر مطلعة لـ(السوداني) عن العثور على عملات أجنبية (دولار وريال سعودي) ومبلغ (20) مليون دولار، وبعض المضبوطات تضم (بندقية وسكاكين وأسلحة بيضاء) داخل خزن بمجمع الذهب بالخرطوم، حسب إجراءات الحصر الأولية. وأكدت المصادر توفر معلومة من الأمن الاقتصادي تفيد بأن مجموعة من التجار تعتزم رفع الدولار لـ(300) جنيه خلال الأسبوع القادم، بجانب وجود عملات أجنبية مزورة ومهربة عن طريق البطانة. وكشفت المصادر عن القبض على (8) من كبار التجار وايداعهم حراسة الشرطة الأمنية.

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